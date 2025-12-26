Выяснилось, как Путину удается успешно влиять на Трампа

Президент РФ Владимир Путин и его окружение якобы применяют против западных лидеров, включая Дональда Трампа, проверенные советские методики психологического влияния. С таким заявлением выступил экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал Николай Маломуж.

По словам военного, российские спецслужбы активно используют наработки времён КГБ. Цель — моделировать поведение и корректировать решения ключевых фигур на международной арене. Технология, как утверждается, начинается с глубокого изучения психологического портрета цели: анализируется всё — от биографии до скрытых страхов. После этого оказывается точечное давление на обнаруженные «болевые точки».

Особое внимание, по версии Маломужа, уделяется нейролингвистическому программированию. Речь идёт о технологиях, использующих связь между языком, мышлением и поведением. С помощью определённых речевых форм, интонаций и метафор можно влиять на восприятие и решения человека, часто на бессознательном уровне.

Яркий пример такого влияния, как утверждает генерал, произошёл осенью 2019 года. Тогда позиция американского президента кардинально изменилась всего за несколько дней.

Он напомнил о том, когда Трамп на Генассамблее ООН заявил о поддержке Украины и обещал передать Киеву даже дальнобойные ракеты Tomahawk. Однако после разговора с Путиным Трамп буквально через два дня поменял свое мнение и встал на сторону Путина.