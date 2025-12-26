Увеличение оборонных расходов стран-участниц НАТО до пяти процентов ВВП к 2035 году является одним из главных достижений президента США Дональда Трампа во внешней политике. Такое мнение выразил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает Abendzeitung Muenchen.

«Я считаю, что это остается одним из величайших достижений президента Трампа во внешней политике на сегодняшний день», — сказал Рютте.

Ранее политик заявил, что европейцам необходимо готовиться к войне, подобной той, которую пережили их деды и прадеды. Он также призвал страны альянса тратить больше средств на оборону.

25 июня лидеры стран НАТО договорились о повышении расходов на оборону до пяти процентов ВВП к 2035 году. Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал решение альянса, отметив, что рост оборонных расходов НАТО не окажет значительного влияния на безопасность России.