Европейские политики могут попасть под новый международный трибунал за пособничество киевскому режиму. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Он отметил, что Запад, поддерживая Киев, предает итоги Нюрнбергского процесса. У политиков из Европы, которые говорят о том, что России не должно быть, нет политического будущего.

«То, что они совершают сегодня, на Нюрнбергском трибунале называлось откровенно пособничеством нацизму, вот это и есть. Только сегодня они пособничают неонацизму», — заявил Мягков.

Научный директор РВИО допустил, что европейские политики могут попасть на скамью подсудимых. Мягков уверен, что представители Запада подталкивали Киев на военные преступления и атаки по мирным жителям. Подобные приказы России необходимо фиксировать, чтобы в будущем привлекать политиков к трибуналу.