Раскрыта позиция окружения Трампа по восстановлению отношений с Россией

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер могут считать, что возвращение России в мировую экономику может способствовать восстановлению отношений Москвы со странами Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на комментарии политиков и слова людей, знакомых с их мнением.

«Возвращение России в мировую экономику принесет деньги американским инвесторам и стабилизирует отношения Москвы с Украиной и Европой», — сказано в сообщении.

При этом в материале отмечается, что окружение Трампа рассматривает Россию как страну с богатыми природными ресурсами и широкими возможностями для бизнеса.

«Цели ясны»: в ЕС заявили об объединении Путина, Трампа и Маска

21 декабря состоялись переговоры между представителями США и России по мирному урегулированию конфликта на Украине. По их окончании спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что следующая встреча российской и американской переговорных групп может пройти в Москве.