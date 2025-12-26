Зеленский анонсировал переговоры с Трампом

© Вечерняя Москва

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 26 декабря, сообщил о скорых переговорах с президентом США Дональдом Трампом.

— Договорились о встрече на самом высоком уровне — с президентом Трампом в ближайшее время. Многое может решиться к Новому году, — цитирует украинского лидера РИА Новости.

Ранее Зеленский озвучил 20 пунктов мирного плана, который обсуждается на переговорах в Соединенных Штатах. В списке — подтверждение суверенитета Украины, соглашение о ненападении между Россией и Украиной, а также мониторинг на линии соприкосновения, гарантии безопасности. При этом численность Вооруженных сил Украины будет ограничена до 800 тысяч человек в мирное время.

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что стороны переговоров по урегулированию украинского конфликта в настоящее время работают над четырьмя итоговыми документами.

23 декабря глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что на Украине впервые за три года возобновили работу государственного реестра избирателей.