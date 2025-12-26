Трамп заявил, что без его одобрения план Зеленского ничего не значит

Президент США Дональд Трамп заявил, что без его одобрения выдвинутый Владимиром Зеленским мирный план по урегулированию на Украине ничего не значит.
24 декабря Зеленский озвучил журналистам план из 20 пунктов, который Украина якобы обсуждала на переговорах в США. Он, в частности, включает следующие пункты: численность ВСУ фиксируется на уровне 800 тыс. человек в мирное время; безъядерный статус Украины; гарантии безопасности Киеву по образцу статьи 5 договора НАТО; вступление Украины в ЕС в определенное время; введение в школах Украины образовательных программ, которые способствуют толерантности к разным культурам; свобода судоходства по Днепру с демилитаризацией Кинбурнской косы; обмен пленными по формуле "всех на всех"; проведение выборов президента Украины. Также содержатся пункты, касающиеся территорий и ЗАЭС, однако по ним США и Украина компромисса не достигли.
В пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что распространенный Украиной план урегулирования кардинально отличается от тех 27 пунктов, которые начиная с первых чисел декабря Россия отрабатывает в контактах с американской стороной.