В США сообщили, что видят в России площадку для крупных инвестиций

Ближайшее окружение президента США Дональда Трампа рассматривает Россию как перспективную площадку для крупного бизнеса, несмотря на сопутствующие риски. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, спецпосланник Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер заинтересованы в возвращении России в мировую экономическую систему. Главной целью они видят получение выгоды для американских инвесторов от доступа к российским ресурсам — не только нефти, газу и минералам, но и масштабным технологическим проектам.

Как отмечает WSJ, заключение мирного соглашения по Украине может стать ключом к открытию российского рынка для новых сделок. При этом в США существуют опасения, что сближение с Москвой может нести риски для экономической безопасности страны.

15 декабря глава Американской торговой палаты (AmCham) в РФ Роберт Эйджи заявил, что прямой удар для бизнеса США от западных санкций против России составил порядка $100 млрд.

Ранее Трамп заявил о тяжелом положении российской экономики.