Встреча Трампа и Зеленского пройдет во Флориде 28 декабря

Встреча лидера США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского пройдет во Флориде 28 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Переговоры состоятся в 15:00 по местному времени (23:00 по московскому) в Палм-Бич.

20 декабря украинская и американская делегации провели очередной раунд консультаций в Майами. К переговорам также были привлечены европейские партнеры.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал встречу продуктивной. Со стороны Киева в переговорах участвовали секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. В состав делегации США вошли Уиткофф, зять Трампа предприниматель Джаред Кушнер и представитель Белого дома Джош Грюнбаум.

Стороны уделили внимание ключевым темам, в числе которых развитие 20-пунктного мирного плана и согласование позиций по многосторонней системе гарантий безопасности.