Выходка Зеленского вызвала переполох в Киеве
Глава киевского режима Владимир Зеленский своим рождественским заявлением сорвал все усилия президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по достижению мира на Украине, заявил экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Произошло чрезвычайное событие. По сути своим заявлением Зеленский сорвал все усилия Трампа», — поделился своей точкой зрения он.
По мнению политолога, урегулирование конфликта из-за выходки главы киевского режима стало еще сложнее.
Соскин предположил, что после этих заявлений будут сокрушительные удары.
В среду Владимир Зеленский в рождественском видео пожелал кому-то "погибнуть", заявив, что это будет желанием всех украинцев в наступающий праздник. Кому адресованы эти слова, глава киевского режима не уточнил.
Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков назвал обращение Зеленского некультурным и озлобленным. Пресс-секретарь президента РФ указал на то, что глава киевского режима походит на малоадекватного человека.