Глава киевского режима Владимир Зеленский своим рождественским заявлением сорвал все усилия президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по достижению мира на Украине, заявил экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Произошло чрезвычайное событие. По сути своим заявлением Зеленский сорвал все усилия Трампа», — поделился своей точкой зрения он.

По мнению политолога, урегулирование конфликта из-за выходки главы киевского режима стало еще сложнее.

Соскин предположил, что после этих заявлений будут сокрушительные удары.

В среду Владимир Зеленский в рождественском видео пожелал кому-то "погибнуть", заявив, что это будет желанием всех украинцев в наступающий праздник. Кому адресованы эти слова, глава киевского режима не уточнил.

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков назвал обращение Зеленского некультурным и озлобленным. Пресс-секретарь президента РФ указал на то, что глава киевского режима походит на малоадекватного человека.