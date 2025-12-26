Реальная возможность завершить конфликт политико-дипломатическим путем была еще в первые месяцы специальной военной операции на Украине. Киев был к этому готов. Однако одной из причин выхода из стамбульских переговоров в 2022 году стала зависимость Владимира Зеленского от британской разведки, считает член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов.

Климов отметил, что турецкая сторона, организовавшая мероприятия в Стамбуле весной 2022 года, тоже видела свет в конце тоннеля - пусть неяркий, но он был. Но последующее вмешательство Великобритании, приезд в Киев Бориса Джонсона, занимавшего на тот момент пост британского премьер-министра, сорвало переговорный процесс.

Зеленский анонсировал переговоры с Трампом

Климов считает близкими к истине слухи, что Зеленский работает на британскую разведку MI6. И охраняют его представители британских спецслужб, которые также подсматривают за главой киевского режима и ограничивают его свободу, передает ТАСС.