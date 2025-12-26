Илон Маск сделал неожиданное заявление о стране Евросоюза

Илон Маск, американский бизнесмен и миллиардер, высказался о демографической ситуации в Брюсселе, заявив, что столица Бельгии утратила свою бельгийскую идентичность, передает РИА Новости.

Основанием для этого заявления стала публикация в соцсети X от американского блогера Марио Науфала, который привел данные, что около трех четвертей детей в Брюсселе имеют неевропейское происхождение. По словам Маска, «столица Бельгии уже не является бельгийской».

Ранее Маск сообщил, что в ближайшие год-полтора ожидается двузначный рост американской экономики. Миллиардер предсказал, что если прикладной интеллект будет служить индикатором экономического прогресса, то через пять лет можно будет ожидать трехзначный рост. Это означает, что к началу следующего десятилетия ВВП США может увеличиться более чем вдвое.

Tesla согласовала выплату $1 трлн Илону Маску. Но есть один нюанс

Ранее стало известно, что состояние Маска достигло почти 750 миллиардов долларов после того, как Верховный суд штата Делавэр вернул ему опционы на акции Tesla стоимостью 139 миллиардов, которые были отменены в 2024 году.