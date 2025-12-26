Что произошло в мире 26 декабря: землетрясение в Турции и запуск космической станции

26 декабря в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Среди них — землетрясение в Турции и запуск космической станции. Подробности — в материале «Рамблера».

Землетрясение в Турции

Землетрясение в Эрзинджане произошло 27 декабря 1939 года в 1:57. Это одно из самых разрушительных землетрясений в истории Турции. Сила подземных толчков достигла 7,9 баллов по шкале магнитуды, а интенсивность оценивалась как максимальная (XII) по шкале Меркалли. В результате катастрофы погибли 32 962 (по другим данным — 32 968) человека, около 100 000 получили ранения. Разрушено было 116 720 зданий. Кроме того, землетрясение вызвало цунами, ударившее по побережью Чёрного моря.

Запуск космической станции

26 декабря 1974 года с космодрома «Байконур» ракетой-носителем «Протон-К» стартовала орбитальная космическая станция «Салют-4» (ДОС-4 или №124). Станция завершила свою миссию 3 февраля 1977 года. За время работы на ней побывали два экипажа. Первый, в составе Алексея Губарева и Георгия Гречко, прибыл на «Союзе-17» 11 января 1975 года. Второй экипаж, Петр Климук и Виталий Севастьянов, отправился на «Союзе-18» 24 мая 1975 года.

Принятие декрета «О ликвидации безграмотности в РСФСР»

26 декабря 1919 года Совет Народных Комиссаров РСФСР утвердил важный Декрет «О ликвидации безграмотности в РСФСР». Этот документ обязывал всех граждан Советской России в возрасте от 8 до 50 лет, не владеющих навыками чтения и письма, пройти обучение грамоте на родном языке или на русском языке, если того пожелают сами обучающиеся. Целью Декрета было полное искоренение неграмотности.

Превращение Лас-Вегаса в мировую столицу игорного бизнеса

26 декабря 1946 года в Лас-Вегасе открылся отель-казино «Фламинго», что стало началом превращения города в мировую столицу игорного бизнеса. Этому способствовали жесткий контроль над азартными играми в других штатах, который привел к росту бизнеса в Лас-Вегасе, а также возможности казино для отмывания денег: по окончании игрового дня в кассу можно было внести любую сумму наличными якобы проигранную клиентами. Однако проект «Фламинго» оказался неудачным.

Землетрясение в Индийском океане

26 декабря 2004 года землетрясение магнитудой 9,1–9,3 в Индийском океане спровоцировало самое разрушительное цунами в истории. Эпицентр стихии находился к северу от индонезийского острова Симёлуэ. Волны цунами обрушились на побережья Индонезии, Шри-Ланки, Индии, Таиланда и других государств. Высота волн достигала более 15 метров. Масштабы разрушений и количество жертв (от 225 до 300 тысяч человек) оказались огромными, даже в ЮАР, расположенной в 6900 км от эпицентра.