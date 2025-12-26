Трамп поздравил с Рождеством уничтоженных террористов

Президент США Дональд Трамп высказался об уничтожении террористов «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация) в Нигерии, поздравив их с Рождеством.

Заявление он опубликовал в соцсети Truth Social.

«Да благословит Бог нашу армию, и с Рождеством всех, включая уничтоженных террористов, которых будет еще больше, если их резня против христиан продолжится», — отметил американский лидер.

По словам Трампа, Вашингтон под его руководством не позволит процветать радикальному исламскому терроризму.

Ранее Трамп сообщил, что США нанесли удар по террористам, истреблявшим христиан в Нигерии.