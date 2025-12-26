СМИ сообщили о скором визите Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни отправится на переговоры в США по урегулированию конфликта с Россией. Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, Зеленский отправится «во Флориду для важных переговоров в Мар-а-Лаго – потенциальном месте встречи с руководством США».

«Дипломатические источники указывают на то, что украинское руководство, возможно, готовится к поездке во Флориду в ближайшие дни, что потенциально может привести Зеленского в непосредственную близость с резиденцией президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго», — говорится в тексте.

Если «все пройдет по плану», визит состоится 28 декабря, отмечается в материале.

На Западе объяснили озлобленное рождественское обращение Зеленского

Накануне Владимир Зеленский поговорил со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера предпринимателем Джаредом Кушнером, обсудив с ними «некоторые значительные детали работы».

По итогам переговоров он рассказал, что «есть хорошие идеи, которые могут сработать ради совместного результата и продолжительного мира». Украинский лидер выразил надежду на то, что сегодняшние «рождественские договоренности» и обсужденные идеи будут полезны.