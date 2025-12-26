Экс-президенту Южной Кореи запросили огромный тюремный срок

Прокуратура Республики Корея потребовала 10 лет лишения свободы для бывшего президента Юн Сок Ёля по одному из уголовных дел о попытке государственного переворота. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

Запрос был озвучен в Центральном окружном суде Сеула во время финального заседания по делу о препятствовании правосудию.

Обвинение утверждает, что в декабре 2024 года Юн Сок Ёль пытался ввести военное положение и затем мешал следствию: препятствовал задержанию, нарушил права девяти членов кабинета министров, не приглашённых на обсуждение инициативы, а также уничтожил пересмотренную прокламацию после её отмены. Это лишь одно из четырёх дел против бывшего президента.

Главное из них касается обвинений в руководстве мятежом. Суд решил в первую очередь рассмотреть эпизод о препятствовании правосудию и намерен вынести вердикт 16 января 2026 года — за два дня до истечения срока его ареста.