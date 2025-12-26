Глава фракции «Европейская народная партия» в Европарламенте Манфред Вебер призвал направить военных из стран Евросоюза на Украину.

Как сообщает немецкая газета Die Zeit, политик выразил желание, чтобы солдаты с европейским флагом на форме совместно с украинскими силами обеспечили мир в регионе. По его мнению, ЕС не должен всерьёз рассчитывать, что президент США Дональд Трамп сможет добиться мирного урегулирования исключительно с помощью американских войск.

В сентябре в Париже прошла встреча так называемой коалиции желающих, где по итогам саммита президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности 26 стран разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.

