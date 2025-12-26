Пока вы спали: угрозы Трампа из-за дела Эпштейна и новый мануал для школ в России

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

© Gina M Randazzo/ZUMA/TACC

Киев увеличил число ударов по РФ натовскими ракетами

За последнее время вооруженные силы Украины существенно расширили использование натовского оружия для нанесения ударов по территории России. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно аналитическому обзору, Киев активнее применяет 155-мм артиллерийские снаряды, а также ракеты Storm Shadow и ATACMS, наряду с немецкими противотанковыми минами AT2.

Такой рост активности связан с увеличением поставок оружия из стран НАТО и накоплением запасов для дальнейших боевых операций.

Трамп пригрозил демократам "последним Рождеством" в свете дела Эпштейна

Дональд Трамп предупредил демократов, что их нынешнее Рождество может стать последним из-за опубликованных документов по делу Эпштейна. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что многие из участников скандала, среди которых есть и невиновные, понесут серьезные репутационные потери и пострадают от раскрытых фактов.

Лидер США уверен, что членам Демократической партии придется объяснить свою причастность, а обвинения в отношении Трампа возводятся в ложь.

Сенатор предложил создать точки с бесплатным Wi-Fi по всей стране

Сенатор и член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов предложил внедрить систему бесплатного Wi-Fi в общественных местах по всей России для борьбы с частыми отключениями мобильного интернета.

Об этом сообщает ТАСС.

В письме он обратился к министру цифрового развития Максуду Шадаеву с просьбой рассмотреть возможность реализации этой инициативы, что поможет обеспечить доступ к сети в условиях ограничений связи.

Гибатдинов подчеркнул, что такой проект укрепит инфраструктуру и станет важным ресурсом для граждан в кризисных ситуациях.

МВБ США внесло 27 украинцев в список "худших из худших" задержанных иностранцев

Министерство внутренней безопасности США внесло 27 граждан Украины в список "худших из худших" задержанных иностранцев за совершение различных преступлений. Об этом сообщает ТАСС.

Этот список включает самых опасных иностранных преступников, задержанных за последние 11 месяцев инспекторами Службы иммиграционной и таможенной охраны (ICE).

Среди них есть обвиняемые в мошенничестве, ограблениях, вооруженных нападениях, торговле наркотиками и преступлениях сексуального характера.

Минпросвещения утвердило правила разрешения конфликтов в школах

Министерство просвещения утвердило новую инструкцию для разрешения конфликтов в школах, включающую пять четко структурированных этапов действий. Об этом сообщает ТАСС.

В документе подробно описаны сроки и процедуры, начиная с информирования руководства учреждения и заканчивая вынесением и исполнением решения, а также возможностью обжалования.

Кроме того, в рекомендации подчеркивается важность использования медиации и психологического сопровождения для поиска мирных решений и предотвращения эскалации конфликтных ситуаций.