На Украине назвали «врага номер один»
Президент Украины Владимир Зеленский развернул масштабную кампанию по дискредитации украинского посла в Великобритании и бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом Леонида Кучмы Олег Соскин.
По мнению эксперта, Зеленский не уверен в своей победе на будущих выборах президента Украины, опасаясь авторитета Залужного.
Ранее Зеленский возглавил антирейтинг предполагаемых кандидатов на пост главы государства. Согласно данным исследования Socis, 22,2 процента граждан Украины откажутся голосовать за Зеленского, если он решит баллотироваться на второй срок.