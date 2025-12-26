В доме Эпштейна нашли традиционную русскую обувь

В доме Эпштейна нашли фуражку с надписью «Барин» и традиционную русскую обувь
Министерство юстиции США опубликовало фотографии из нью-йоркского таунхауса финансиста Джеффри Эпштейна, на которых запечатлены предметы гардероба, включая фуражка с надписью «Барин».
С материалами ознакомилось агентство РИА Новости.
В шкафу покойного финансиста в элитном районе Нью-Йорка были обнаружены одежда и обувь, относящиеся к различным культурам.
Среди находок выделяется светлая фуражка с надписью «Барин» на русском языке, а также головной убор в форме игрушечной короны. Кроме того, на фотографиях видны несколько пар плетёной обуви, напоминающей лапти, и валенки с орнаментом в виде красных ромбов на чёрной подошве.
В этом же гардеробе хранились кожаные тапки в восточном стиле и длинные черные наряды, похожие на традиционные восточные халаты.
Ранее Министерство юстиции США опубликовало очередную порцию материалов по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна, среди которых оказались крайне провокационные снимки.