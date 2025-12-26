В доме Эпштейна нашли традиционную русскую обувь

Министерство юстиции США опубликовало фотографии из нью-йоркского таунхауса финансиста Джеффри Эпштейна, на которых запечатлены предметы гардероба, включая фуражка с надписью «Барин».

С материалами ознакомилось агентство РИА Новости.

В шкафу покойного финансиста в элитном районе Нью-Йорка были обнаружены одежда и обувь, относящиеся к различным культурам.

Среди находок выделяется светлая фуражка с надписью «Барин» на русском языке, а также головной убор в форме игрушечной короны. Кроме того, на фотографиях видны несколько пар плетёной обуви, напоминающей лапти, и валенки с орнаментом в виде красных ромбов на чёрной подошве.

В этом же гардеробе хранились кожаные тапки в восточном стиле и длинные черные наряды, похожие на традиционные восточные халаты.

Ранее Министерство юстиции США опубликовало очередную порцию материалов по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна, среди которых оказались крайне провокационные снимки.