Трамп пригрозил демократам «последним счастливым Рождеством»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в свете публикации материалов по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна пригрозил демократам, что это Рождество может стать для них последним. Американский лидер опубликовал пост с соответствующей угрозой на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Теперь эти же неудачники снова за свое, только на этот раз многие их друзья, в основном невиновные, будут серьезно задеты и получат репутационный ущерб. Но, к сожалению, таков мир коррумпированной политики демократов! Наслаждайтесь тем, что, возможно, будет вашим последним счастливым Рождеством!» — написал глава США.

20 ноября Трамп на фоне требований демократов и республиканцев подписал указ о публикации всех файлов по делу Эпштейна. В конце декабря Минюст США начал рассекречивание тысячи документов, однако около 550 страниц из них оказались полностью закрашены черным цветом.