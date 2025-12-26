Экс-сотрудник МИД Финляндии Анри Ванханен в интервью газете Iltalehti охарактеризовал рождественское обращение Владимира Зеленского как озлобленное, связав это с нежеланием украинского руководства признать неизбежность уступок в пользу России.

По мнению эксперта, Украина должна готовиться к сложным компромиссам в рамках возможного прекращения огня или мирного соглашения, и именно эта ситуация, как считает Ванханен, вызывает гнев и негативные эмоции, отражающиеся в выборе слов Зеленского.

В среду украинский президент выступил с видеообращением, в котором пожелал кому-то «сгинуть» или «погибнуть», отметив, что это будет общим желанием всех украинцев на Рождество, не уточняя, к кому именно обращено это высказывание.

Ванханен, однако, полагает, что подобные заявления не смогут сорвать мирный процесс.

