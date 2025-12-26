Байдена «спрятали» на Рождество

Бывшего президента США Джо Байдена «спрятали» на рождественском семейном фото. Соответствующий снимок выложен на странице экс-главы Белого дома в соцсети Х.

На снимке запечатлены восемь человек, однако только Джо Байдена видно не полностью. Он частично закрыт своей супругой Джилл.

В центре фото находится сын экс-президента Хантер Байден. Примечательно, что он единственный из взрослых на снимке, кто не улыбается.

Ранее Хантер Байден назвал главными провалами отца неудачную миграционную политику и вывод американских войск из Афганистана. «Мы не хотим, чтобы иммигранты, прибывающие сюда нелегально, истощали наши ресурсы и получали приоритет над людьми, которые являются настоящими героями», — заявил он.