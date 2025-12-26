В новых опубликованных материалах по делу Джеффри Эпштейна обнаружены шокирующие заявления о пытках над детьми. По словам жертв, в них участвовал экс-принц Великобритании Эндрю Виндзор. Журналисты The Sun изучили документы, раскрытые Министерством юстиции США, и сообщают о свидетельствах, указывающих на существование сети в Великобритании, связанной с Эпштейном.

Одна из жертв утверждает, что её подвергли жестоким пыткам с применением электрошока. Данное заявление фигурирует в материалах. По словам пострадавшей, это делала сообщница Эпштейна Гислейн Максвелл, которая привязала её к столу. За фактами издевательств наблюдали экс-принц Эндрю и несколько других мужчин.

Другое заявление исходит от 35-летнего мужчины. Преступление относится к середине 1990-х годов. Когда ему было от шести до восьми лет, отец под воздействием наркотиков отвез его в графство Суррей. Там над ним совершили сексуальное насилие. При этом полиция Суррея официально заявила, что не получала от него подобных сообщений.

Эти свидетельства добавляют новые детали к делу Эпштейна и вновь привлекают внимание к фигуре экс-принца Эндрю, который ранее уже отвергал все обвинения в связи с педофилией. Официальных комментариев от представителей Эндрю Виндзора на данный момент не поступало.