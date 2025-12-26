Турция приступила к анализу черного ящика самолета главы Генштаба Ливии

Турецкие специалисты приступили к изучению бортовых самописцев с разбившегося бизнес-джета Falcon 50, на борту которого находился глава штаба Вооруженных сил Ливии генерал Мохаммед Али аль-Хаддад. Об этом Турции.

© Lenta.ru

Отмечается, что расследование проводится в координации с ливийскими официальными лицами. Как рассказали в турецком ведомстве, обломки самолета были разбросаны на площади в три квадратных километра, что затрудняло поиски.

Ранее власти Ливии официально объявили трехдневный траур после крушения частного самолета. Falcon 50 исчез с радаров после вылета из международного аэропорта Анкары Эсенбога, где ливийская делегация была с официальным визитом. Позже прозвучал мощный взрыв. Момент взрыва самолета попал на видео. По предварительным данным, причиной крушения стал отказ электрооборудования.