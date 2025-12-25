В офисе Зеленского назвали готовые отправить миротворцев на Украину страны

Великобритания, Франция, Германия и Турция выразили готовность разместить свои миротворческие контингенты на Украине после завершения конфликта. Об этом офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью «Новини.Live».
Он подчеркнул, что Киев не должен в одиночку «сдерживать» Россию и надеется на помощь международных партнеров, которые в этом заинтересованы.
«Возникает вопрос, кто будет финансировать все? Кто будет присутствовать для того, чтобы интегрировать все в единую систему и кто будет модерировать процессы сдерживания России?» — сказал Подоляк.