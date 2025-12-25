Китай отреагировал на захват танкеров со стороны США

Китай выступил против блокады венесуэльской нефти и захвата танкеров со стороны США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова официального представителя министерства коммерции Китая Хэ Юнцянь.

По словам Юнцянь, подобные действия могут вызвать угрозу безопасности и негативно повлиять на международный энергетический рынок. Она подчеркнула, что Китай решительно осуждает «юрисдикцию длинной руки» и злоупотребление односторонними санкциями.

«Венесуэла и другие страны имеют полное право осуществлять торгово-экономическое сотрудничество в рамках международного права — это нормально, разумно и законно, такое право должно уважаться», — заявила она.

Ранее российское посольство назвало тревожной обстановку в Венесуэле.