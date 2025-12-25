Турцию предупредили о скорых «сибирских» морозах

Значительная часть Турции с 26 декабря окажется под влиянием «сибирских» морозов. Об этом предупредили турецкие синоптики, передает РИА Новости.

© Global look

«На севере, в центральной части и на востоке страны ожидаются снег с дождем и снегопады. Ощущаемая температура снизится по всей стране на четыре-десять градусов, такая погода продлится как минимум неделю», — указано в сообщении.

Отмечается, что минимальная температура будет зафиксирована в Эрзуруме и достигнет минус 17 градусов. В Анкаре температура воздуха опустится до минус 3 градусов, а в Стамбуле — до нуля. Отдельно подчеркивается, что температура упадет из-за волны холодного воздуха из Сибири.

В ночь на четверг, 25 декабря, на побережье Черного моря температура упала ниже нулевой отметки. В поселке Черноморское и Евпатории Крыма ночью холодало до минус 5 градусов, в Феодосии до минус 2, в Керчи до минус 3.