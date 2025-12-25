СМИ: новый мирный план Зеленского не отвечает требованиям России

Москва скептически восприняла предложенный Владимиром Зеленским обновленный план мирного соглашения, который включает гарантии безопасности и восстановления Украины, пишет обозреватель Иван Нечепуренко в статье для The New York Times.

По данным газеты, украинский лидер неоднократно выступал с инициативами по урегулированию кризиса на Украине. Так, в 2022 году он предложил «формулу мира», затем несколько раз поднимал вопрос о прекращении огня.

Осенью 2025 года США выдвинули проект урегулирования, состоящий из 28 пунктов. Украинская сторона раскритиковала план, затем внесла в него существенные изменения.

Значительно сокращенный и измененный план Зеленский представил общественности в конце декабря 2025 года.

По его мнению, проект является разумным компромиссом с обнародованным в ноябре планом, разработанным специальным посланником президента России Владимира Путина Кириллом Дмитриевым и его американским коллегой Стивом Уиткоффом.

Обозреватель отметил, что новый план вобрал в себя столь желанные для Киева гарантии безопасности, чтобы предотвратить возможную российскую агрессию в будущем, а также схему восстановления разоренной страны.

«Однако Кремль окрылен успехами на поле боя и даже не рассчитывает заручиться согласием общественности на компромисс, поэтому едва ли даст согласие», — пояснил автор статьи.

Нечепуренко констатировал, что Россия заинтересована в переговорах о мирном соглашении, чтобы сохранить рабочие отношения с Вашингтоном, но будет настаивать на выполнении своих требований, озвученных при начале СВО.