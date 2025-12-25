В США разыграли второй по величине приз в лотерею за всю историю страны

В американском Арканзасе разыграли второй по величине приз в лотерею за всю историю США. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что приз за выигрышный билет в рождественской лотерее Powerball составил 1,8 миллиардов долларов. При этом, цена одного такого лотерейного билета — всего 2 доллара.

Впрочем, шансы забрать главный приз настолько низкие, что их признали даже в компании. По подсчетам, они равняются одному к 292 миллионам. Кроме того, победителю предоставят выбор — выплата 1,8 миллиарда долларов в течение 29 лет в виде аннуитетов, либо единовременную выплату наличными в размере 834,9 миллионов долларов до уплаты налогов.