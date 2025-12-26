На Украине пройдет первое заседание рабочей группы по подготовке выборов

На Украине 26 декабря состоится первое заседание рабочей группы по подготовке выборов и референдумов во время военного положения и в послевоенный период.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на первого вице-спикера Верховной рады и председателя партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Александра Корниенко.

По его словам, в состав рабочей группы входит около 60 человек.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк обвинил Владимира Зеленского в попытке провести выборы главы государства на выгодных ему условиях.