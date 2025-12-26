На Украине пройдет первое заседание рабочей группы по подготовке выборов

На Украине пройдёт первое заседание рабочей группы по подготовке выборов
На Украине 26 декабря состоится первое заседание рабочей группы по подготовке выборов и референдумов во время военного положения и в послевоенный период.
Об этом пишет УНИАН со ссылкой на первого вице-спикера Верховной рады и председателя партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Александра Корниенко.
По его словам, в состав рабочей группы входит около 60 человек.
Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк обвинил Владимира Зеленского в попытке провести выборы главы государства на выгодных ему условиях.