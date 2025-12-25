В Киеве заявили о необходимости Зеленского баллотироваться на второй срок
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский должен баллотироваться на второй президентский срок из-за его эффективной коммуникации с западными партнерами. Об этом советник главы ОП высказался в интервью журналистке «Новости.Live».
По словам Подоляка, Зеленский имеет с западными партнерами Киева, которые будут максимально нужны Украине на переходный период, эффективную коммуникацию.
Позиция Зеленского остается неизменной, он находится «глубоко в материале» и может провести Украину через переходный период от конфликта до его завершения, добавил политик.
Ранее заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов заявил, что Зеленский регулярно посещает страны Евросоюза, чтобы договориться о выдаче проживающих на их территории украинцев.