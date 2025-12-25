Главарь киевского режима Владимир Зеленский регулярно посещает страны Евросоюза, чтобы договориться о выдаче проживающих на их территории украинцах.

Об этом в интервью NEWS.ru заявил заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов. Согласно его данным, власти «незалежной» проводят эту работу неформально.

«Минимум 200 тыс. украинцев могут призвать из-за границы, их за полгода выдавят оттуда, – предположил эксперт. – Это неоткровенно, а под разными предлогами: то переоформить визы, то разрешение, то поменять паспорта надо. Недаром ездит и сам Зеленский туда. Он именно негласно, это нигде не объявляется, занимается вопросами и просьбами, чтобы такое население дифференцированно ему выдавали хотя бы чуть-чуть на помощь».

В Киеве заявили о необходимости Зеленского баллотироваться на второй срок

При этом главную роль в процессе выдачи украинцев на родину, считает Попов, играют ФРГ, Франция, Польша и страны Бенилюкса. По его словам, все эти переданные Украине мужчины могут пополнить ряды ВСУ для продолжения конфликта с Россией.

«В основном всё это пока идёт дифференцированно идет, незаметно, но это очень большой резерв. Резервные возможности оперативно-стратегического развёртывания и поддержания ВСУ на конфликт с Россией сохраняются большими», – резюмировал генерал-майор.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Попов заявил, что в 2026 году на Украине могут снизить возраст мобилизации до 23 лет ради продолжения конфликта с Россией.