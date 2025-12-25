Грозит ли Зеленскому анафема после «рождественских проклятий»

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении, посвященном католическому рождеству, позволил себе выражение «чтоб он сдох» по отношению к неизвестному человеку. Священник, миссионер Стахий Колотвин заявил, что обращение украинского лидера с трудом можно напрямую отнести к празднику, поскольку большинство украинских граждан все же отмечает Рождество 7 января.

© Вечерняя Москва

— Для кого же оно могло быть адресовано? Прежде всего, для тех хозяев и спонсоров, которые оплачивают Зеленскому его незаконное пребывание у власти после утраты легитимности по окончании президентских сроков. То есть оно обращено к тем или иным западным кураторам, к католикам, — отметил Колотвин.

Кроме того, священник напомнил, что обращение «он» является традиционно обращением «к Христу, к новорожденному Богу-младенцу».

— Поэтому, если смотреть с формальной точки зрения, Зеленский кощунственно желал смерти только что родившемуся младенцу Христу, — приводит его слова Life.ru.

Также миссионер считает, что предавать Зеленского анафеме необходимости нет, так как от Церкви отлучают тех, кто отождествляет себя с ней. Зеленский же, по словам Колотвина, атеист, для которого чуждо все христианское.

Зеленский 24 декабря опубликовал видеопоздравление с Рождеством, в котором пожелал смерти неназванному человеку. Политик не уточнил, кому конкретно он пожелал смерти в своем поздравлении.