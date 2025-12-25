В Грузии задержали экс-министра обороны по делу о штурме дворца президента

В Грузии арестовали экс-министра обороны времен президентства Михаила Саакашвили Бачана Ахалаю по делу об организации штурма президентского дворца в Тбилиси 4 октября. Об этом сообщил заместитель главы Службы госбезопасности Лаша Маградзе на брифинге, трансляция велась в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Исходя из собранных улик, с точностью подтверждается личность главного организатора событий 4 октября в Грузии. Соответственно, нами задержан Бачана (Бачо) Ахалая», — заявил Маградзе.

Он добавил, что вместе с экс-министром была задержана его жена Ани Надареишвили. Позже она была отпущена, однако делопроизводство в ее отношении продолжается.

В Грузии в начале октября были задержаны тринадцать человек, подозреваемых в попытке государственного переворота. Это произошло на фоне выборов в органы местного самоуправления 4 октября, где граждане избирали мэров и депутатов городских собраний.

В Тбилиси оппозиционные силы организовали акцию протеста, которая вылилась в столкновения с правоохранительными органами. В ходе этих столкновений был применен слезоточивый газ, пострадали люди, а протестующие предприняли попытку штурма резиденции президента. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе впоследствии заявил, что это уже пятая попытка организации революции в стране за последние четыре года.