В Австралии засняли розового утконоса

В Австралии засняли на камеру редкого розового утконоса. Об этом сообщает ABC News.

© Соцсети

Животное заметил житель Мельбурна Коди Стилиану. Во время рыбалки на одной из отдаленных рек он увидел утконоса с редкой окраской. Такой цвет встречается у утконосов крайне редко и являются результатом альбинизма — за последние двести лет было замечено около 20 подобных особей.

При этом, Стилиану заявил, что видел это животное на протяжении нескольких лет, но рассмотреть как следует утконоса не удавалось. Только во время их последней встречи утконоса получилось наблюдать на протяжении пятнадцати минут — за это время Стилиану успел сделать несколько фото. Сам же рыбак прозвал его «Пинки».

Место обитания Пинки рыбак не раскрыл, чтобы не привлекать к животному лишнего внимания. Как оценил эколог дикой природы Джош Гриффитс, Стилиану крайне повезло — встретить утконоса в естественных условиях сложно, так как они ведут преимущественно ночной и одиночный образ жизни.