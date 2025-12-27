НАБУ выехало в район офиса Зеленского

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) выехало в правительственный квартал в Киеве, где также расположен офис президента страны Владимира Зеленского. Об этом пишет народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Прямо сейчас сотрудники НАБУ въезжают в правительственный квартал», — написал депутат.

По его информации, НАБУ выявило схему передачи денег «в конвертах» среди представителей партии Зеленского «Слуга Народа». Парламентарий уточнил, что сейчас в рядах однопартийцев правящего движения «паника», а многие из них пошли на сотрудничество с антикоррупционным бюро.

Миндич заявил, что его «сделали крайним» в коррупционном скандале на Украине

В самом НАБУ сделали заявление по поводу этого дела.

По данным следствия, участники группы систематически получали незаконную выгоду за голосование в Верховной Раде Украины

из заявления НАБУ

Ранее опрос Socis зафиксировал, что среди жителей Украины бытует мнение о причастности Владимира Зеленского к коррупционной схеме в энергосекторе страны.