Дания пригрозила начать скупать штаты США

ТВ Центр

Дания скорее сама начнет покупать американские штаты, чем США заполучат Гренландию. Об этом предупредил глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов.

Дания пригрозила США
Датский парламентарий высказался в свете непрекращающихся притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию. Формально остров является автономной территорией Королевства Дания. Однако Трамп не раз заявлял, что хочет сделать Гренландию частью Соединенных Штатов.

Ярлов в ответ напомнил, что "текущие темпы роста в Дании приличны", поэтому "скоро мы начнем скупать штаты США". В частности, политик заявил, что ему "всегда нравился Нью-Гэмпшир".

Глава МИД Швеции Стенергард призвала уважать суверенитет Дании

В комментариях к этому посту Ярлова в социальной сети Х прозвучало предложение выкупить у американцев Гавайи и немедленно направить туда делегацию. В ответ датский депутат пообещал, что "их мы тоже купим", потому что "США не могут развивать их с их горами долгов" (цитаты по РИА Новости).

Ранее сообщалось, что в Министерстве иностранных дел Дании каждую ночь работает специальный дежурный, в функции которого входит отслеживание действий и заявлений президента США Дональда Трампа относительно Гренландии. В случае чего дежурному предписывается немедленно будить ответственных лиц.

Тем временем в США заговорили о покупке у России Командорских островов. Подполковник Джеффри Фриц выступил за "мирное и прагматичное приобретение Командорских островов у Российской Федерации за 15 миллиардов долларов", чтобы задействовать этот архипелаг для отслеживания военной активности Китая.