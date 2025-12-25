Зеленский созвонился с Уиткоффом и Кушнером

Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Дональда Трампа предпринимателем Джаредом Кушнером.

© Global look

«Сегодня (25 декабря. — RT) очень хорошо поговорили со специальным представителем президента Трампа Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, — написал Зеленский в своём Telegram-канале.

По словам Зеленского, стороны обсудили «некоторые значительные детали работы».

Во время разговора присутствовали секретарь Совбеза Украины Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава украинского МИД Андрей Сибига и его заместитель Сергей Кислица, а также сотрудники офиса Зеленского Игорь Брусило и Александр Бевз.

Ожидается, что 25 декабря Умеров ещё раз поговорит с Уиткоффом и Кушнером.

23 декабря Умеров вернулся на Украину и доложил Зеленскому об итогах переговоров в США.