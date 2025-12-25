Зеленский рассказал о рождественских договоренностях с представителями Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил в католическое Рождество со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем главы государства Джаредом Кушнером. Об этом политик сообщил в Telegram-канале.

По его словам, во время разговора были озвучены «хорошие идеи, которые могут сработать ради совместного результата и продолжительного мира».

«Надеюсь, что эти наши сегодняшние рождественские договоренности и обсужденные идеи будут полезны», — сообщил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Киев планирует привлечь 800 миллиардов долларов на восстановление после окончания конфликта с Россией. Украина также намерена получить средства за счет акционерного капитала, грантов, долговых обязательств и частных взносов.