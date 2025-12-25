Урсула фон дер Ляйен в рождественском обращении высказалась о мире на Украине

В своем рождественском обращении председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила оптимизм, что грядущий год ознаменуется установлением мира в Украине.

«В этом стремительно меняющемся и нестабильном мире Рождество предоставляет уникальную возможность сделать паузу, перевести дух, снизить темп и задуматься о настоящих ценностях. В это особое время года наши мысли обращаются к семье во всех ее проявлениях. К друзьям, которых мы выбираем в качестве своей семьи. К близким, которые придают смысл нашим дням", - отметила она в соцсетях.

Зеленский рассказал о рождественских договоренностях с представителями Трампа

Согласно заявлению Владимира Зеленского, согласие между Россией и Украиной пока не достигнуто в отношении как минимум двух принципиальных вопросов. Этими спорными темами являются территориальная принадлежность и определение статуса Запорожской атомной электростанции.