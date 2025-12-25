Африканский пророк Ной сделал неожиданное заявление о конце света

Считающий себя пророком африканец по имени Ной заявил, что конца света не будет. Мужчина отметил, что Бог «дал человечеству больше времени» на подготовку к Великому потопу благодаря его молитвам.

«Пророк» также призвал последователей нести ему больше пожертвований для постройки новых ковчегов.

Произошло это после того, как он купил себе новый Mercedes.

Ранее СМИ писали, что недавние явления, известные как «кровавые дожди», прошедшие на Ближнем Востоке, находят отсылки в текстах Нового Завета.

По информации Daily Mail, изменение цвета рек и водоемов, описанное в Библии, рассматривается как одно из знамений, предвещающих конец света.