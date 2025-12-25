Нигер запретил приезжать американцам

Власти Нигера прекратили вычачу виз и запретили въезд гражданам США. Об этом со ссылкой на местный дипломатический источник сообщает Agence nigérienne de presse (ANP).

«Это решение было принято после того, как Соединенные Штаты решили включить Нигер в список стран, граждане которых больше не имеют права на въезд по визе», — уточняет новостное агентство.

По словам собеседника издания, этот запрет для американцев действуюет «полностью и навсегда», основан на принципе взаимности и «отражает эволюцию дипломатической политики» Нигера.

В декабре Штаты заявили о намерении запретить въезд для граждан семи стран — Буркина-Фасо, Мали, Нигера, Южного Судана, Сирии, Лаоса и Сьерра-Леоне. Американский лидер Дональд Трамп объяснил решение необходимостью ограничить миграцию из стран третьего мира.