Экспертиза по делу о катастрофе лайнера авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в 2024 году не нашла следов взрывчатых веществ, отметили в отчете специалисты Минтранса Казахстана.

Трагедия произошла 25 декабря 2024 года, борт направлялся из Баку в Грозный. Самолет не смог сесть в Чечне и рухнул под Актау в Казахстане. Погибли 39 из 67 человек, которые находились на борту, в том числе семь из 16 россиян.

Борт, предположительно, был поврежден поражающими элементами боевой части, их принадлежность не установлена, заметили в ведомстве.

Напомним, что в феврале Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет по расследованию крушения.

В МИД назвали связанную с Украиной «первопричину» крушения самолета AZAL

Комиссия выявила повреждения гидравлических систем и электропроводки, что привело к отказу оборудования. Часть повреждений была вызвана внешними объектами до столкновения самолета с землей, заявлялось в документе.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым соообщил, что две ракеты, выпущенные российской системой ПВО, не ударили напрямую по самолету AZAL, а взорвались в нескольких метрах от него.

Трагедия связана с первую очередь с тем, что в воздушном пространстве был украинский беспилотник, подчеркнул глава государства.