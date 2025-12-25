Тысячи людей направились к ковчегам Ноя в ожидании конца света 25 декабря

Тысячи жителей Ганы и других стран в преддверии гипотетического конца света устремились к площадке, где некий Эбо Ной (Джим Франк Кинг) построил десять больших деревянных кораблей — ковчегов. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источники.

По словам строителя, к нему в конце лета явился Господь и предупредил о новом вселенском потопе, который сметет человечество с лица земли 25 декабря 2025 года.

Эбо отметил, что на каждый корабль ушло около 250 тыс. деревянных деталей, которые он специально отобрал. Деньги на строительство собирали люди, которые поверили ему.

Настала знаковая дата, и тысячи людей со всей Ганы устремились к кораблям нового Ноя.

Журналисты заметили, что ход стройки Эбо комментировал в видеобращениях в соцсетях.

25 декабря строитель записал очередное — в нем Ной предупредил, что если сегодня ничего не случится, он просто устроит вечеринку вместе со всеми своими последователями на десяти деревянных кораблях.