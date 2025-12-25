На Украине объяснили скандальные высказывания Зеленского

Килинкаров: рождественская речь Зеленского предвещает ВСУ поражение

Скандальное рождественское обращение Владимира Зеленского указывает на приближающееся поражение ВСУ, рассказал в беседе с журналистами News.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Рождественское обращение Зеленского вызвало возмущение на Западе

По данным портала, украинский лидер выступил с рождественской речью, в которой заявил о желании всех украинцев смерти одного человека. Он не уточнил, о ком именно идет речь. В своем обращении политик также назвал граждан России «безбожниками» из-за ударов по территории Украины.

Его речь отличалась особой экспрессией и использованием риторических приемов, направленных на эмоциональное воздействие.

«Я думаю, что жесткие, даже запредельные обращения Зеленского говорят о том, что он находится в безвыходной ситуации. Это не признак силы, это признак слабости», — пояснил Килинкаров.

По его оценке, Зеленский делает такие жесткие заявления на фоне понимания того, что придется принимать очень непопулярные решения, в том числе в отношении мирных переговоров.

Экс-депутат не исключил, что украинский лидер через жесткую риторику информационно готовит население к тому, что придется принимать решение по отходу украинских войск с остатков территории ДНР.

Ранее ирландский публицист Чей Боуз предположил, что Зеленский пожелал смерти в связи с тем, что политик не придерживается христианской веры.

Читатели британской газеты The Telegraph, в свою очередь, охарактеризовали выступление Зеленского как «слова слабого, проигравшего и обозленного лидера».