Зеленский возглавил антирейтинг кандидатов в президенты

Действующий президент Украины Владимир Зеленский возглавил антирейтинг предполагаемых кандидатов на пост главы государства. Такие данные показал опрос центра социальных и маркетинговых исследований Socis.

Согласно данным исследования, 22,2 процента граждан Украины откажутся голосовать за Зеленского, если он решит баллотироваться на второй срок. При этом готовы отдать свой голос за президента 21,6 процента опрошенных, что является самым высоким показателем в рейтинге.

Второе место антирейтинга с 21,8 процента голосов занял экс-президент Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Вслед за ним идут основатель запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Самыми популярными кандидатами после действующего президента стали бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), посол страны в Лондоне Виталий Залужный и руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

Ранее Владимир Зеленский выпустил рождественское обращение, в котором назвал россиян «безбожниками» из-за ударов по территории республики и заявил, что у них нет ничего общего с христианством и «чем-то человеческим». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил выступление украинского лидера как некультурное и озлобленное.