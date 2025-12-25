Пока вы не уснули: смерть Веры Алентовой, совет Захаровой для Кличко

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Умерла актриса Вера Алентова

На 84-м году жизни скончалась народная артистка России Вера Алентова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Театр имени Пушкина.

Сегодня СМИ проинформировали о том, что Алентовой стало плохо на прощании с актером Анатолием Лобоцким. Со слов очевидцев, 83-летнюю актрису вынесли на носилках в машину скорой помощи. Информация о кончине артиста появилась 20 декабря.

«Случилось большое горе…Не стало Веры Валентиновны Алентовой. Она служила в Театре Пушкина 60 лет. Наша скорбь безгранична», — говорится в сообщении тетра.

Захарова дала совет Кличко

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала мэру Киева Виталию Кличко почитать произведения Анны Ахматовой, мемориальные доски в память о которой городские власти планируют демонтировать.

"Мемориальные доски, например, Анне Андреевне Ахматовой тоже пойдут под снос. Мне просто интересно, а Ахматову кто-нибудь из них читал? Кто-нибудь читал "Реквием" Ахматовой? Предельно честный, откровенный, трагичный. Кто-нибудь читал это произведение там, на Украине, из тех, кто принимают в Киевском горсовете подобные решения? Нет, то, что Кличко может уметь читать, мы доказываем. Но вот Ахматову он читал, прежде чем принимать подобное решение?" - поинтересовалась дипломат на брифинге.

"Все-таки есть ли остатки какого-то стыда, чтобы вот так позориться на весь мир киевскому режиму? Ну просто же невозможно", - добавила Захарова.

В Кремле оценили рождественское поздравление Зеленского с пожеланиями смерти

Украинский президент Владимир Зеленский в своем странном рождественском видеообращении с пожеланиями мучительной смерти показал себя как некультурного, озлобленного и малоадекватного человека.

Об этом заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

«Видели сообщение о странном вчерашнем рождественском обращении Зеленского. Некультурно, озлобленно, похож на малоадекватного человека. Хочется задаться вопросом, способен ли он принимать адекватные решения в сторону решения конфликта политико-дипломатическими средствами», — сказал Дмитрий Песков на пресс-конференции.

«Вас уничтожат»: раскрыто очередное предсказание Жириновского по Украине

В публичном пространстве вновь обсуждается одно из резких политических предсказаний, сделанных Владимиром Жириновским почти два десятилетия назад. В своем выступлении основатель ЛДПР заявил, что Украина может стать «проходной площадкой» и «пушечным мясом» в большой геополитической игре, передает «Пул N3».

Политик утверждал, что западные страны исторически видят в России своего врага, а их целью являются стратегические активы, такие как Крым и Черноморский флот. По его мнению, будущее Украины в этом контексте выглядело трагично, поскольку она, как и Польша, занимает невыгодное географическое положение между центрами силы — Брюсселем, Москвой и Пекином.

В Москве нашли пропавшего бывшего депутата Госдумы

Бывший депутат Госдумы Николай Герасименко был найден в Москве — ранее поступила информация о том, что мужчина пропал. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Согласно информации издания, состояние Герасименко удовлетворительное. Подробности произошедшего не уточняются, однако источник сообщает, что бывший депутат страдает деменцией — именно это могло стать причиной исчезновения Герасименко.

Папа Римский обратился с призывом к России и Украине

Папа Римский Лев XIV во время рождественского послания в Ватикане призвал Украину и Россию к прямому и уважительному диалогу.

Слова понтифика приводит CNN.

«Пусть прекратится грохот оружия, и пусть вовлеченные стороны при поддержке и приверженности международного сообщества найдут в себе мужество для участия в искреннем, прямом и уважительном диалоге», — заявил он.

«Лукойл» потратил колоссальную сумму на корпоратив

Нефтяная компания Лукойл потратила не менее 60 млн рублей на закрытый корпоратив для топ-менеджмента. Об этом написал Telegram-канал Mash.

Праздничное мероприятие прошло в трехэтажном особняке Modus в центре Москвы, который на время вечера полностью закрыли для посторонних. Территорию оформили в корпоративных красно-белых цветах и усилили мерами безопасности: по периметру выставили оцепление и несколько постов охраны.

Новак рассказал о плане на случай изъятия замороженных активов РФ

Россия подготовила план на случай изъятия ее замороженных активов.

Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Составлен соответствующий план, и он будет реализован, если такие случаи будут возникать", - заявил он в интервью телеканалу "Россия-24".

Рост российского госдолга рекордно ускорился

По итогам 2025 года объем размещений российских государственных облигаций на внутреннем рынке составил 7,2 триллиона рублей, что стало рекордным значением. По сравнению с прошлым годом сумма увеличилась в 1,7 раза, сообщает «Коммерсантъ».

Из них 6,98 триллиона составили рублевые облигации федерального займа (ОФЗ), а оставшаяся сумма пришлась на первый в истории выпуск долговых обязательств в юанях.

Россиян призвали откладывать на пенсию

Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков рассказал, в каком случае следует делать пенсионные накопления. Об этом он высказался в беседе с агентством «Прайм».

Беляков подчеркнул, что копить на пенсию имеет смысл при любом доходе выше прожиточного минимума.

«Даже небольшие ежемесячные вложения способны значительно повысить благосостояние в пожилом возрасте благодаря эффекту сложных процентов», — призвал он.

