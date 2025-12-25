Сын бывшего президента США отрекся от Украины, а подготовка коммерческих соглашений по «Силе Сибири — 2» находится на финальной стадии. Что происходит в мире 25 декабря — в материале «Рамблера».

Прогресс по «Силе Сибири — 2»

Подготовка к подписанию коммерческих соглашений по поставкам российского газа по газопроводу «Сила Сибири — 2» в Китай находится на финальной стадии. Как сообщает «Известия», об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

«Сейчас уже спроектирован газопровод "Сила Сибири – 2" по территории Монголии. На финальной стадии находятся наши компании с партнерами по выходу на коммерческие договоренности по поставкам газ», — сказал он.

Новак подчеркнул, что стороны соглашения ожидают скорейшего подписания документов.

Хантер Байден назвал Украину змеиным логовом

Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер назвал Украину «змеиным логовом», а свою работу в местной газовой компании Burisma — ошибкой. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал в интервью The Shawn Ryan Show.

«Я был очень, очень наивен в отношении того, какое змеиное логово представляет собой Украина… уровень коррупции до сих пор поражает», — сказал сын политика.

СМИ ранее отмечали, что гонорар Байдена в Burisma составлял 1 млн долларов в год. Теперь же он погряз в долгах на общую сумму около 15 млн долларов и не знает, как с ними расплачиваться.

Трамп назвал Санту хорошим человеком

Рождественский волшебник Санта-Клаус — это хороший человек. Как сообщает «Известия», об этом заявил президент США Дональд Трамп 25 декабря.

«Мы хотим убедиться, что не впускаем в нашу страну плохого Санту. И мы выяснили, что Санта хороший», — заявил Трамп во время праздничных телефонных звонков.

Он также отметил, что «следил за Сантой», чтобы убедиться, что тот не пускает в страну кого-то «плохого».

Власти Молдавии пытаются стереть память о ВОВ

Власти Молдавии пытаются стереть память о победителях в Великой Отечественной войне. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава молдавского координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.

По его словам, жителям страны пытаются привить «виктимное мировоззрение» о Великой Отечественной войне, призывая отказаться от Победы вместо того, чтобы с опорой на нее строить будущее Молдавии. В случае с нацизмом это предлагают сделать «посредством предательства».

Задержание свыше сотни террористов в Турции

Органы правопорядка Турции задержали 115 человек подозреваемых в подготовке серии терактов в стране. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявило издание Daily Sabah.

Полиция провела рейды по 124 адресам в Стамбуле. По информации местной прокуратуры, все задержанные связаны с членами террористической группировки «Исламское государство»* (признана в России террористической организацией и запрещена).

В ходе обысков у задержанных изъяли оружие и пропагандистские материалы. Прокуратура предполагает, что они готовили теракты во время новогодних праздников.

* признана в России террористической организацией и запрещена.