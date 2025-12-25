Миллионы файлов Эпштейна: что пишут зарубежные СМИ о громком скандале в США

Дело о связях Джеффри Эпштейна продолжает привлекать пристальное внимание общественности. Обсуждение сосредоточено на расследовании его сети, судебных процессах над сообщниками и публикации ранее засекреченных документов, раскрывающих новые имена и обстоятельства. Что пишут зарубежные СМИ о громком скандале, выяснил «Рамблер».

По данным издания Axios, публикация документов Эпштейна займет еще несколько недель. Министерство юстиции США передало более миллиона документов по делу Эпштейна, но, как отмечается, их публикация может затянуться из-за «огромного объема материалов».

Ранее опубликованные документы, отредактированные и частично засекреченные, упоминают президента США Дональда Трампа, но не содержат новых доказательств его вины.

NBC News рассказывает новые детали о связях Эпштейна с принцем Эндрю и Трампом.

Третья партия документов показала, что Эпштейн и Гислейн Максвелл организовывали встречи принца Эндрю с девушками, а в 1993 году Трамп и Эпштейн могли лететь вместе. В переписке Максвелл с «Человеком-невидимкой» упоминается поездка Эндрю в Перу для встреч с девушками, говорится в материале.

The Guardian пишет, что принц Эндрю просил Максвелл найти «неподходящих друзей». Документы показывают, что Эндрю просил Максвелл организовывать связи с сомнительными людьми, в то время как она искала ему «дружелюбных» девушек. Переписка также упоминает смерть камердинера Эндрю в 2001 году и его уход из военно-морского флота.

The New York Times пишет, что засекреченные материалы легко восстанавливаются.

Некоторые файлы, опубликованные Минюстом, были плохо отредактированы, что позволило восстановить закрашенные данные. Один из таких документов упоминает оплату адвокату, связанному с принудительными браками жертв Эпштейна, пишут авторы статьи.

Bloomberg подчеркивает, что публикация документов не удовлетворяет общественность.

Публикация материалов Эпштейна вызвала критику за задержки и неполное раскрытие информации. Демократы и некоторые республиканцы обвиняют администрацию в нарушении закона о прозрачности. 65% опрошенных не одобряют действия Трампа по этому вопросу.