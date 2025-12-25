Риск прямого столкновения между Россией и НАТО с каждым годом будет только расти. Об этом на своей странице в соцсети Х написал подполковник США в отставке Дэниэл Дэвис.

"Мир стремительно движется к военному конфликту между Россией и НАТО. Европейцы посеяли семена будущего конфликта, а теперь поливают и удобряют их. Я предупреждаю, что риск прямого столкновения России и НАТО с каждым годом только возрастает", - считает Дэвис.

Эксперт подчеркнул, что с момента начала СВО ничто не указывает на замедления тенденции на эскалацию.

До этого телеканал CNN сообщал, что планы НАТО на случай войны с Россией не выдерживают критики, так как правительства стран альянса "не предпринимают" реальных шагов для укрепления обороноспособности объединения.

CNN отмечает, что летом 2025 года страны НАТО договорились повысить целевой показатель расходов на оборону до 5% ВВП к 2035 году. Однако многие аналитики относятся к этому плану скептически, учитывая, что "большинство европейских стран испытывают финансовые трудности" и не задумываются "о значительном увеличении расходов на оборону".